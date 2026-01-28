ECONOMIE
Goudprijs bereikt nieuw record door sterke verzwakking dollar

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 10:28
anp280126082 1
SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van goud steeg woensdag tot een nieuw record, aangejaagd door een sterk afgezwakte Amerikaanse dollar en een vlucht uit staatsobligaties. De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdagavond dat hij zich geen zorgen maakte over de huidige zwakte van de dollar. De dollar daalde daarop aanvankelijk fors. Omdat goud voornamelijk in dollars wordt verhandeld, leiden dalende dollarkoersen meestal tot winsten op de goudmarkt.
De goudprijs klom woensdagochtend met ongeveer 2 procent tot een record van 5265 dollar per troy ounce (31,1 gram). Dinsdag werd het edelmetaal al 3,4 procent duurder, de grootste winst op een dag sinds april.
Ondertussen is de dollar scherp gedaald tot het laagste niveau in vier jaar ten opzichte van de euro. Die daling, gecombineerd met toegenomen geopolitieke risico's en de vlucht van beleggers uit valuta en Amerikaanse staatsobligaties, heeft geleid tot een sterke vraag naar edelmetalen.
