Zelensky: deel wederopbouwplan moet nader worden uitgewerkt

KYIV (ANP) - Oekraïne wil een aantal afspraken met de Verenigde Staten over de wederopbouw van het land na de oorlog nog verder uitwerken, zegt president Volodymyr Zelensky op X. Het gaat onder meer over de financiering.

Zelensky heeft gesproken met zijn onderhandelaars en een aantal hoge regeringsfunctionarissen. "Er zit actief vooruitgang in de werkzaamheden met de Amerikaanse zijde en van Oekraïense kant werken we maximaal efficiënt", aldus Zelensky. Hij dankt daarbij de Amerikanen voor hun "constructieve aanpak" en zegt dat er "zo snel mogelijk" resultaten geboekt moeten worden.

Het wederopbouwplan wordt gemaakt door Oekraïne, samen met de VS en de Europese Unie. Daarin wordt ook ingegaan op het pad richting EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Het plan hangt samen met de Amerikaanse pogingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen.