Goudprijs stijgt na aanval VS op Venezuela, olie goedkoper

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van goud is maandag gestegen door de toegenomen geopolitieke spanningen als gevolg van de Amerikaanse aanval op Venezuela. Daarbij werden de Venezolaanse leider Nicolás Maduro en zijn vrouw gevangen genomen. Ook zilver werd duurder. De olieprijzen lieten daarentegen een kleine daling zien ondanks de spanningen in het olierijke Venezuela.

Goud, dat in onzekere tijden als veilige belegging wordt gezien, werd maandagochtend 1,8 procent duurder op bijna 4410 dollar per troy ounce (31,1 gram). De zilverprijs steeg met 3,5 procent. Andere edelmetalen als platina en palladium stegen elk met ongeveer 2 procent.

De impact van de verrassende arrestatie van de Venezolaanse president Maduro op de olieprijzen is vooralsnog beperkt. Venezuela bezit de grootste oliereserves ter wereld, maar de productie is er erg bescheiden. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 56,93 dollar en Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 60,39 dollar per vat.

Investeren

Ondanks de grote oliereserve produceert Venezuela momenteel minder dan 1 miljoen vaten olie per dag. Dat is minder dan 1 procent van de wereldwijde olieproductie. Het Zuid-Amerikaanse land exporteert ongeveer de helft van zijn productie, ofwel zo'n 500.000 vaten. Die export, die al tot een minimum was gedaald door de Amerikaanse blokkade van olietankers die de territoriale wateren van het land in- en uitvaren, is inmiddels volledig stilgevallen, meldde persbureau Reuters afgelopen weekend.

Het Amerikaanse embargo op Venezolaanse olie is momenteel nog van kracht, zei de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen zaterdag. Hij zei ook dat Amerikaanse oliemaatschappijen miljarden dollars zullen investeren om de Venezolaanse energiesector te herstellen.

'Diep geschokt'

China, de grootste afnemer van Venezolaanse olie, verklaarde "diep geschokt" te zijn door de Amerikaanse aanval op Venezuela. Volgens Beijing is de arrestatie van president Maduro een schending van het internationale recht. Trump zei na de actie dat de VS de oliesector in Venezuela met investeringen beter zullen maken en dat China daar vast heel blij mee zal zijn.

De oplopende geopolitieke spanningen zorgden op de Aziatische aandelenbeurzen voor stevige koerswinsten onder de defensiebedrijven. Zo stegen de Japanse wapenleveranciers IHI, Mitsubishi Heavy Industries en Kawasaki Heavy Industries tot 9 procent. Het Zuid-Koreaanse defensieconcern Hanwha Aerospace won 7 procent.