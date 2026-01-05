Rijkswaterstaat: drukste spits sinds december 2024

UTRECHT (ANP) - Door het winterse weer staat er maandagochtend zo'n 690 kilometer file. Volgens Rijkswaterstaat is het de drukste ochtendspits sinds december 2024. "Ter vergelijking, in 2025 zagen we geen ochtendspits drukker dan 650 kilometer."

Meerdere vrachtwagens staan vast op toeritten en verbindingswegen en diverse voertuigen zijn van de weg gegleden, meldt de wegbeheerder. De situatie op veel wegen verslechtert snel en de fileteller kan de situatie op de weg amper bijhouden. "Ook voor onze strooiwagens en voor de bergers wordt het steeds lastiger om hun werk te doen. We verwachten dat de wegen steeds meer zullen vastlopen."

In het doorgaans rustige Friesland staan eveneens lange files, meldt Rijkswaterstaat. Zo heeft het verkeer op de A6 45 minuten vertraging van Oosterzee tot knooppunt Joure. Op de A32 doen weggebruikers er ook drie kwartier langer over tussen Sneek en Ter Idzard. Volgens de ANWB staat het ook vast op de A7, vanaf de Afsluitdijk richting Groningen, tussen knooppunt Zurich en de afrit Frieschepalen. In de noordelijke provincie waar minder verkeer is, zijn de wegen volgens RWS wit omdat het gestrooide zout minder goed wordt ingereden.

In heel het land heeft het verkeer te maken met slechte omstandigheden door sneeuw en gladheid. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd en gevaarlijke rijomstandigheden.