ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Goudprijs voor het eerst boven 5000 dollar

Economie
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 1:24
anp260126003 1
SINGAPORE - (ANP) - Goud heeft voor het eerst de prijs van 5000 dollar per troy ounce (31,1 gram) bereikt. Dat is omgerekend zo'n 4215 euro. De opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en de NAVO over Groenland hebben de goudprijs in de afgelopen weken verder doen oplopen.
Vorig jaar stegen de prijzen van de edelmetalen al hard. Bij beleggers leefden veel zorgen over toenemende onzekerheden over handel, geopolitiek en monetair beleid. Daardoor nam de vraag naar veilige beleggingen als zilver en goud toe.
Naast spanningen over het Amerikaanse beleid rond Groenland en Venezuela dragen ook zorgen over de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, onder president Donald Trump bij aan de marktonrust.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

ANP-427009134

Tot 1500 euro boete: wanneer mag de Duitse politie je telefoon doorzoeken op flitsapps?

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading