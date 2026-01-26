Goudprijs voor het eerst boven 5000 dollar

SINGAPORE - (ANP) - Goud heeft voor het eerst de prijs van 5000 dollar per troy ounce (31,1 gram) bereikt. Dat is omgerekend zo'n 4215 euro. De opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en de NAVO over Groenland hebben de goudprijs in de afgelopen weken verder doen oplopen.

Vorig jaar stegen de prijzen van de edelmetalen al hard. Bij beleggers leefden veel zorgen over toenemende onzekerheden over handel, geopolitiek en monetair beleid. Daardoor nam de vraag naar veilige beleggingen als zilver en goud toe.

Naast spanningen over het Amerikaanse beleid rond Groenland en Venezuela dragen ook zorgen over de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, onder president Donald Trump bij aan de marktonrust.