Trump: overheid onderzoekt dood van man in Minneapolis

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse regering onderzoekt de actie van de grenspolitie waarbij een man werd doodgeschoten in Minneapolis, en zal met een conclusie komen. Dat laat president Donald Trump weten aan de Wall Street Journal.

Trump geeft ook aan bereid te zijn uiteindelijk immigratieambtenaren uit de omgeving van Minneapolis terug te trekken, aldus de krant. "Op een bepaald moment zullen we vertrekken. We zijn klaar. Ze hebben fenomenaal werk geleverd", aldus de president, die geen tijdsindicatie gaf, maar wel liet weten dat er "een andere groep mensen" in Minneapolis zal achterblijven in verband met "financiële fraude".

Zaterdag werd in de stad voor de tweede keer binnen een maand een burger doodgeschoten door federale agenten. Volgens overheidsbeambten viel Alex Pretti de agenten aan en schoot een van hen uit zelfverdediging. Uit videobeelden blijkt echter dat Pretti meerdere keren werd beschoten terwijl een groep agenten hem op de grond vasthield.