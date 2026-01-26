ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: overheid onderzoekt dood van man in Minneapolis

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 3:35
anp260126004 1
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse regering onderzoekt de actie van de grenspolitie waarbij een man werd doodgeschoten in Minneapolis, en zal met een conclusie komen. Dat laat president Donald Trump weten aan de Wall Street Journal.
Trump geeft ook aan bereid te zijn uiteindelijk immigratieambtenaren uit de omgeving van Minneapolis terug te trekken, aldus de krant. "Op een bepaald moment zullen we vertrekken. We zijn klaar. Ze hebben fenomenaal werk geleverd", aldus de president, die geen tijdsindicatie gaf, maar wel liet weten dat er "een andere groep mensen" in Minneapolis zal achterblijven in verband met "financiële fraude".
Zaterdag werd in de stad voor de tweede keer binnen een maand een burger doodgeschoten door federale agenten. Volgens overheidsbeambten viel Alex Pretti de agenten aan en schoot een van hen uit zelfverdediging. Uit videobeelden blijkt echter dat Pretti meerdere keren werd beschoten terwijl een groep agenten hem op de grond vasthield.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

ANP-427009134

Tot 1500 euro boete: wanneer mag de Duitse politie je telefoon doorzoeken op flitsapps?

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading