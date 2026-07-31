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Britse premier Burnham noemt Infantino 'verkeerde man' voor FIFA

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 14:19
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LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Andy Burnham heeft Gianni Infantino "een verkeerde man" genoemd om de FIFA te leiden. Dat heeft Burnham volgens het Franse persbureau gezegd tegen verschillende media tijdens een bezoek aan Sheffield. Burnham noemde het voorstel van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal te verkopen "een schandalig voorstel".
Burnham vindt al te ver gaan dat de FIFA dit überhaupt heeft geopperd. "Dit toont aan dat hij naar mijn mening niet de juiste persoon is om de organisatie te leiden", aldus Burnham over Infantino.
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