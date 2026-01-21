ECONOMIE
Greenpeace blij met twijfels Europees Parlement over Mercosur

Economie
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 14:09
anp210126131 1
BRUSSEL (ANP) - Greenpeace toont zich opgelucht nu het Europees Parlement heeft besloten de zogeheten Mercosur-handelsdeal ter beoordeling voor te leggen aan het Europees Hof. Volgens de klimaatorganisatie moeten de Europese Commissie en de nationale regeringen de bezwaren serieus nemen.
"Het Europees Parlement heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat het ernstige twijfels heeft over deze schadelijke overeenkomst", stelt Greenpeace. "Het zou schandalig zijn als de Commissie doorgaat met de ongekende antidemocratische plannen om de handelsovereenkomst voorlopig toe te passen voordat het Parlement zijn goedkeuring heeft gegeven."
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen tekende zaterdag een voorlopig vrijhandelsakkoord tussen de EU en Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay. Het Europees Parlement vindt dat het proces niet democratisch is verlopen, omdat het parlement en de nationale parlementen er nog niet expliciet mee hadden ingestemd.
