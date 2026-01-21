ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlog

Politiek
door Peter Janssen
woensdag, 21 januari 2026 om 14:09
ANP-548144632
Krachtige woorden van de Finse president Alexander Stubb op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.
“Wat heeft Rusland in de afgelopen vier jaar bereikt?”, vraagt Stubb zich af.
"Twintig procent van Oekraïne ingenomen.
Een miljoen doden en gewonden.
Zijn invloedssfeer verkleind.
Een Russische economie met 30 procent inflatie, 16 procent rente, nul groei, geen reserves meer en straks niet eens geld om soldaten uit te betalen als de oorlog eindigt.
Ik maak me meer zorgen over Ruslands onwil om deze oorlog te beëindigen, omdat het zich dat niet kan veroorloven, dan over Ruslands vermogen om deze oorlog te winnen.
Laten we de zaken in perspectief houden. Deze oorlog is een strategische mislukking van Poetin.
Hij heeft de NAVO groter gemaakt.
Hij heeft Oekraïne Europees gemaakt.
Hij heeft de defensiebudgetten van Europese landen verhoogd.
Kunnen wij onszelf verdedigen? Ja, dat kunnen we.”

Lees ook

Rutte en Stubb houden met galgenhumor de moed erinRutte en Stubb houden met galgenhumor de moed erin
Centrumrechtse Stubb is de nieuwe president van FinlandCentrumrechtse Stubb is de nieuwe president van Finland
Witkoff donderdag naar Moskou voor gesprek met PoetinWitkoff donderdag naar Moskou voor gesprek met Poetin
loading

POPULAIR NIEUWS

FSF113_1

Deze twee alledaagse etenswaren vergroten je kans op kanker, waarschuwen oncologen

195647-4

Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

shutterstock_2696474823

Generatie ‘slow sex’: zijn jongeren echt preutser geworden?

ai2html-graphic-desktop.dc90fdf7

Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

anp 473400277

Tips van een ex-dief: Wat moet je doen als iemand bij je inbreekt?

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

Loading