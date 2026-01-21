Krachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlog

Krachtige woorden van de Finse president Alexander Stubb op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

“Wat heeft Rusland in de afgelopen vier jaar bereikt?”, vraagt Stubb zich af.

"Twintig procent van Oekraïne ingenomen.

Een miljoen doden en gewonden.

Zijn invloedssfeer verkleind.

Een Russische economie met 30 procent inflatie, 16 procent rente, nul groei, geen reserves meer en straks niet eens geld om soldaten uit te betalen als de oorlog eindigt.

Ik maak me meer zorgen over Ruslands onwil om deze oorlog te beëindigen, omdat het zich dat niet kan veroorloven, dan over Ruslands vermogen om deze oorlog te winnen.

Laten we de zaken in perspectief houden. Deze oorlog is een strategische mislukking van Poetin

Hij heeft de NAVO groter gemaakt.

Hij heeft Oekraïne Europees gemaakt.

Hij heeft de defensiebudgetten van Europese landen verhoogd.

Kunnen wij onszelf verdedigen? Ja, dat kunnen we.”