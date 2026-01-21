ECONOMIE
Jeugdzorgmedewerkers voeren vanaf 3 februari actie om cao

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 14:16
anp210126134 1
UTRECHT (ANP) - Jeugdzorgmedewerkers uit het hele land gaan vanaf 3 februari actievoeren, melden vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV en FBZ. Zij hebben hun leden en de werkgevers hierover woensdag geïnformeerd. De acties die gepland staan, zijn zogenoemde stiptheidsacties en actiebijeenkomsten.
De vakbonden hebben naar eigen zeggen meerdere keren aan de werkgevers laten weten dat ze een volwaardige cao willen voor de ruim 38.000 jeugdzorgmedewerkers. Maatregelen die ingrijpen op de grote problemen in de jeugdzorg ontbreken in het eindbod van de werkgevers, stellen ze.
