ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Greenpeace vindt gevaarlijke chemicaliën in kleding van Shein

Economie
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 17:26
anp201125193 1
HAMBURG (ANP/AFP) - Kleding van de Aziatische webwinkel Shein bevat gevaarlijke chemicaliën in hoeveelheden die de EU-regels ruim overschrijden. Dat stelt Greenpeace in een rapport dat donderdag is gepubliceerd. Shein heeft al laten weten uit voorzorg de "artikelen die we kunnen identificeren wereldwijd uit onze marktplaats te zullen verwijderen".
De Duitse tak van Greenpeace meldde dat 18 van de 56 kledingstukken die het voor testen had opgestuurd, gevaarlijke chemicaliën bevatten in te grote hoeveelheden. Het ging onder meer om een zeemeerminnenkostuum voor kinderen dat de REACH-limieten voor het giftige formaldehyde overschreed.
Shein stelt dat het "productveiligheid zeer serieus neemt en zich inzet om klanten veilige producten aan te bieden". "Aangezien Greenpeace de testresultaten niet vooraf heeft verstrekt, hebben we ze nog niet kunnen evalueren", aldus de onderneming, die de beweringen van Greenpeace ook onderzoekt.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading