Greenpeace vindt gevaarlijke chemicaliën in kleding van Shein

HAMBURG (ANP/AFP) - Kleding van de Aziatische webwinkel Shein bevat gevaarlijke chemicaliën in hoeveelheden die de EU-regels ruim overschrijden. Dat stelt Greenpeace in een rapport dat donderdag is gepubliceerd. Shein heeft al laten weten uit voorzorg de "artikelen die we kunnen identificeren wereldwijd uit onze marktplaats te zullen verwijderen".

De Duitse tak van Greenpeace meldde dat 18 van de 56 kledingstukken die het voor testen had opgestuurd, gevaarlijke chemicaliën bevatten in te grote hoeveelheden. Het ging onder meer om een zeemeerminnenkostuum voor kinderen dat de REACH-limieten voor het giftige formaldehyde overschreed.

Shein stelt dat het "productveiligheid zeer serieus neemt en zich inzet om klanten veilige producten aan te bieden". "Aangezien Greenpeace de testresultaten niet vooraf heeft verstrekt, hebben we ze nog niet kunnen evalueren", aldus de onderneming, die de beweringen van Greenpeace ook onderzoekt.