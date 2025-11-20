ECONOMIE
Noorwegen begint op Pornhub campagne tegen kindermisbruik

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 17:24
anp201125192 1
OSLO (ANP/AFP) - De Noorse overheid is een campagne begonnen op de pornosite Pornhub om hulp te bieden aan gebruikers die mogelijk seksuele gedachten over kinderen hebben. Dat heeft een hoge ambtenaar gezegd tegen het Franse persbureau AFP. Iedereen die op Pornhub zoekt naar termen als "tieners", "preteens" of "net legaal" krijgt een advertentie te zien met de vraag: "Heb je seksuele gedachten over kinderen?", waarbij de gebruiker een link krijgt naar gespecialiseerde ondersteuningswebsites.
Een agentschap onder toezicht van het Noorse ministerie van Volksgezondheid betaalde Pornhub 75.000 kronen, omgerekend rond de 6400 euro, voor de campagne, die ongeveer een maand duurt.
Directeur Cathrine Lofthus van het agentschap zei tegen AFP dat seksueel misbruik van kinderen "een van de ergste dingen is die je je kunt voorstellen, en als we erin slagen om slechts één misbruik van een enkel kind te voorkomen, dan is dat elke cent waard".
In het Verenigd Koninkrijk, Canada en Tsjechië zijn eerder al soortgelijke initiatieven geweest.
