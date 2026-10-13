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Grens bescherming bij betaalproblemen hypotheek naar vijf ton

Economie
door anp
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UTRECHT (ANP) - Huizenkopers kunnen voor duurdere huizen een hypotheek afsluiten met bescherming bij betaalproblemen. De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat volgend jaar omhoog naar een huizenprijs van 500.000 euro, wat 30.000 euro meer is dan nu.
De organisatie achter de NHG wil ook meer mensen aanzetten tot het verduurzamen van hun huis. Ze laat klanten bij woningen met een energielabel E, F of G standaard geld bijlenen voor maatregelen om energie te besparen. Het gaat om 20.000 euro extra, tenzij de waarde van de woning te laag is voor zo'n bedrag.
NHG-directeur Roald van der Linde wil dat huizenkopers door de aanpassing van de voorwaarden direct over verduurzaming nadenken bij de aankoop van een huis. De mogelijkheid om geld bij te lenen voor bijvoorbeeld isolatie bestond al binnen de NHG, maar werd niet altijd gebruikt. "Door standaard de financiële ruimte mee te nemen, maken we het makkelijker om een bewuste keuze te maken", zegt hij. De mogelijkheid blijft bestaan om verduurzaming niet automatisch mee te financieren.
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