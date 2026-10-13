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Lege schappen in meerdere winkels van Albert Heijn

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Bij supermarkten van Albert Heijn verspreid over het land zijn dinsdagochtend lege schappen zichtbaar. Daarmee eist het cyberincident, waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag kampt, nu ook zijn tol in het beschikbare productaanbod in de winkels.
Bij groente en fruit in de Albert Heijn XL in Utrecht Overvecht zijn al aardig wat lege schappen, zag een ANP-verslaggeefster. Onder andere de aardbeien, spinazie en witte champignons waren er niet. Een vakkenvuller vertelde dat er maandag helemaal geen vrachtwagens waren gekomen, dinsdag wel.
Ook bij Albert Heijn in Amsterdam-Oost aan het Land van Cocagneplein grepen klanten mis. Veel goederen zijn niet op voorraad, schappen zijn leeg, met name op de vers- en groenteafdeling. Op de koelingen en achter de ramen hangen ook briefjes, waarop de supermarkt zijn verontschuldigingen aanbiedt.
Niet in alle winkels is sprake van lege schappen. Verschillende winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg bleken bij bezoek van ANP-verslaggevers nog goed bevoorraad.
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