Grens hypotheek met NHG gaat verder omhoog naar 470.000 euro

Economie
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 10:47
UTRECHT (ANP) - De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat volgend jaar verder omhoog. Die stijgt met 20.000 euro, waardoor kopers tot een bedrag van 470.000 euro een hypotheek met deze garantie kunnen afsluiten. Ruim twee op de vijf koopwoningen in Nederland hebben een hypotheek met deze regeling.
Met NHG kunnen huizenkopers zich verzekeren van aflossing van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Klanten betalen een eenmalig bedrag, dat in 2026 gelijk blijft, voor zo'n garantie. In ruil bieden hypotheekverstrekkers een lagere rente aan.
Ook is vanaf volgend jaar extra leenruimte beschikbaar om verduurzaming te stimuleren en voert NHG één grens in voor alle woningtypen. Eerder was er een aparte grens voor woonwagens en standplaatsen, maar die vervalt om beter aan te sluiten bij de diversiteit van de woningmarkt, aldus NHG.
