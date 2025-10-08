Testgebied voor drones boven Noordzee stap dichterbij

KATWIJK AAN ZEE (ANP) - Eind volgend jaar moet boven de Noordzee een uitgestrekt gebied opengaan voor testvluchten met drones die ver buiten het zicht van de piloot vliegen. De provincie Zuid-Holland en de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat ondertekenen hiervoor woensdag op het voormalige marinevliegkamp Valkenburg (Katwijk aan Zee) een samenwerkingsovereenkomst. Om daadwerkelijk te kunnen testen met drones, moet de indeling van het luchtruim worden gewijzigd.

Het ministerie van I&W heeft vorig jaar al een gebied tussen Katwijk en de Rotterdamse haven aangewezen als voorkeursgebied voor het testen met zogeheten BVLOS-vluchten (Beyond Visual Line of Sight). De drones gaan vliegen vanaf Unmanned Valley, het onderzoekscentrum voor sensorgerelateerde technologie in Valkenburg, op enkele kilometers van de Noordzee. De betrokken partijen denken dat het testgebied eind 2026 open kan.

Het is de bedoeling dat in deze zone langs de kust geen ander luchtverkeer plaatsvindt, waardoor veilig kan worden gevlogen met drones op tientallen kilometers afstand van de piloot. Ze kunnen in de toekomst mogelijk windturbines op zee inspecteren, moeilijk bereikbare locaties beveiligen en cruciale onderdelen naar schepen voor de kust transporteren. Vliegen buiten het gezichtsveld mag alleen in specifieke gevallen.

"Drones hebben het slagveld fundamenteel veranderd", zegt staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie). "In Oekraïne zien we dagelijks hoe cruciaal deze technologie is voor onze veiligheid. Met dit testgebied investeren we in digitale slagkracht en versnellen we de ontwikkeling van drones en antidronesystemen. Dat maakt onze krijgsmacht sterker, onze samenleving veiliger en draagt direct bij aan de vrijheid van Oekraïne."