Grieken staken tegen plan voor 13-urige werkdag

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 9:47
anp141025064 1
ATHENE (ANP/AFP/AFP) - Griekse werknemers staken dinsdag voor de tweede keer deze maand tegen plannen van de overheid om een optionele 13-urige werkdag in te voeren. Veerboten en treinen in het land vallen door de 24 uursstaking uit en openbare diensten liggen stil. Het openbaar vervoer in Athene rijdt volgens een beperkte dienstregeling.
Volgens de plannen moeten werkgever en werknemer instemmen met een werkdag van dertien uur voor een maximumaantal dagen per jaar, maar oppositiepartijen en vakbonden stellen dat werknemers het risico lopen ontslagen te worden als ze de langere werkdagen weigeren. Deze week wordt over de wet gestemd.
Volgens de Griekse minister van Arbeid breidt de wet de voordelen voor werkende moeders uit en geeft die personeel de mogelijkheid om over een vierdaagse werkweek te onderhandelen. Een werkdag in Griekenland duurt volgens de wet acht uur, met de mogelijkheid om betaald overwerk te doen.
Gedurende de dag zijn protesten gepland in Athene en andere grote steden.
