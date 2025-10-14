ECONOMIE
Brussel moeilijk bereikbaar op nationale actiedag België

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 9:45
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Ga dinsdag niet met de auto naar Brussel, tenzij het niet anders kan. Die oproep doet overheidsdienst Brussel Mobiliteit op de nationale stakingsdag in België. In België wordt dinsdag landelijk gestaakt tegen het regeringsbeleid. Hierdoor is ongeveer de helft van de aankomende vluchten op Brussels Airport geschrapt. Ook rijden verschillende treinen van de NS niet naar de Belgische hoofdstad.
"Alle straten opsommen waar problemen zijn, heeft geen zin, want het verkeer staat gewoon helemaal vast", zegt een woordvoerder van Brussel Mobiliteit tegen persbureau Belga. Op Brussels Airport zijn dinsdag alle vertrekkende passagiersvluchten geannuleerd. Daarnaast gaan 123 aankomende vluchten wel door, 115 aankomende vluchten niet.
