Grieken staken uit solidariteit met zeelieden in Perzische Golf

PIRAEUS (ANP/AFP) - Schepen kunnen donderdag de Griekse havens niet uit door een staking van een maritieme vakbond. De landelijke actie is uit solidariteit met de bemanningsleden die vastzitten in de Perzische Golf door de oorlog in Iran.

De Griekse vakbond PNO eist dat alle zeevarenden die vastzitten in het gebied veilig van boord worden gehaald. Ook vindt de vakbond dat de Griekse overheid de regio als verboden voor schepen moet aanmerken.

De Griekse handelsminister zei zondag dat er zeker 85 Griekse opvarenden vastzitten in het gebied. Zij varen op de tien schepen onder Griekse vlag die vastzitten in het gebied. In totaal zitten er 325 schepen die gelinkt worden aan Griekenland, maar onder een andere vlag varen, vast in het gebied.

Eerder werd bekend dat er ook tientallen schepen onder Nederlandse vlag vastzitten in het gebied met daarop zo'n vijfhonderd opvarenden, van wie ruim honderd met de Nederlandse nationaliteit.