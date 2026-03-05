Inwoners Moerdijk vragen perspectief en vergoeding van politiek

DEN HAAG (ANP) - Inwoners van Moerdijk willen duidelijkheid over het lot van hun dorp en hulp bij het leefbaar houden van het dorp. Ook pleiten ze voor een vergoeding voor mensen die noodgedwongen moeten verhuizen. Die boodschap geven vier inwoners van het Brabantse dorp tijdens een gesprek in de Tweede Kamer.

De havens en industrie in de buurt van Moerdijk worden volgens plannen uitgebreid. Of het dorp moet wijken, moet nog worden besloten. Dorpsbewoner Albert Lankhuijzen noemt de huidige situatie "een gijzeling". Hij wil dat de overheden een besluit nemen waarbij alle aspecten betrokken worden. Mensen en bedrijven willen nu amper nog investeren in Moerdijk, ziet zijn dorpsgenoot Jeroen de Visser. "De leefbaarheid staat onder druk, het dorp kan dat zelf niet meer aan."

Bewoner Raoul Nuijten heeft inmiddels de knoop doorgehakt, hij verhuist binnenkort. De huidige regeling voorziet niet in alle kosten die hij heeft moeten maken. "Mijn hypotheekkosten zijn verdubbeld", hield hij de Kamer voor. Hij pleit voor een "redelijke vergoeding, met compensatie voor overdrachtsbelasting en verhuiskosten." Hij heeft dit eerder bij de gemeente aangekaart, "maar die hebben geen geld. En het Rijk kan niet vergoeden, omdat het besluit formeel nog niet genomen is."

'Politiek besluit'

Paul Dirix, topman van Havenbedrijf Moerdijk, ziet het lot van Moerdijk als een "politiek besluit". Voor verduurzaming van het havengebied is een nieuw hoogspanningsstation nodig, constateert hij. Yvonne van Nieuwenhuizen zei namens boerenorganisatie ZLTO dat dit station sowieso betekent dat boeren landbouwgrond moeten inleveren. Ze hekelt dat de boerensector amper is betrokken bij het proces, "ook in deze sessie hebben we moeten knokken voor een plekje".

Volgens onderzoeker Boris Schellekens is er meer mogelijk dan de opties die nu voorliggen: hij pleit voor het afbouwen van energie-intensieve industrie bij Moerdijk. Maar Brabants gedeputeerde Wilma Dirken (VVD) zegt dat "het stopcontact van Noord-Brabant" er moet komen. Kabels van windmolens op zee moeten daar aan land komen. "Moerdijk ligt waar het ligt, je kunt het niet oppakken."