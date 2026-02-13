Griekse boeren protesteren met tractoren in Athene

ATHENE (ANP/RTR) - Duizenden Griekse boeren protesteren in de hoofdstad Athene tegen de hoge kosten voor hun productie en de concurrentie van landbouwproducten uit het buitenland. Volgens de boeren doet de overheid te weinig om hen te helpen. Ze hebben tientallen tractoren meegenomen en willen de hele nacht doorbrengen voor het parlementsgebouw in Athene.

De boeren kampen naar eigen zeggen met hoge kosten voor onder meer brandstof en stroom. Vorige maand waren er nog landelijke blokkades van belangrijke snelwegen door boeren vanwege vertragingen bij de uitbetaling van Europese landbouwsubsidies.

De overheid heeft gezegd dat het grootste deel van die betalingen is gedaan en dat brandstof voor boeren goedkoper zal worden. Ook worden vergoedingen betaald voor oogsten die verloren zijn gegaan, aldus de regering van premier Kyriakos Mitsotakis.

Maar volgens de boerenvakbond hebben veel boeren nog geen volledige compensatie ontvangen en doet de overheid te weinig om de problemen op te lossen. Ook zou de overheid nog niet hebben ingestemd met minimumprijzen voor Griekse landbouwproducten. Volgens de vakbond vechten Griekse boeren voor hun voortbestaan. De politie heeft de straten rond het protest in Athene afgezet.