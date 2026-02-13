Technisch directeur Waché: Red Bull ligt achter bij anderen

SAKHIR (ANP) - Red Bull ligt achter bij Mercedes, McLaren en Ferrari. Dat was de conclusie van technisch directeur Pierre Waché van de Formule 1-renstal van Max Verstappen na de eerste testdriedaagse in Bahrein. "Die drie waren duidelijk erg snel en het lijkt erop dat wij wat achterliggen, dus er is nog veel te verbeteren."

Verstappen reed vrijdag 61 ronden op het Bahrain International Circuit en noteerde de vijfde tijd. Kimi Antonelli en George Russell van Mercedes waren sneller, evenals Lewis Hamilton in zijn Ferrari en Oscar Piastri in zijn McLaren. "Al met al was het een positieve week waarin we veel testtijd hebben gehad en veel hebben geleerd over motor en auto", aldus Waché, die vooral benadrukte dat Red Bull de motor voor het nieuwe seizoen zelf heeft gebouwd. "Voor een start-up hebben we fantastisch werk geleverd; in drieënhalf jaar hebben we een motor ontwikkeld en die rijdt nu op het circuit."