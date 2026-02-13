Frankrijk bespreekt oefenen met kernarsenaal met andere landen

MÜNCHEN (ANP) - Frankrijk bespreekt met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en waarschijnlijk nog andere Europese landen hoe het zijn bescherming met kernwapens met hen kan delen. Ze zouden bijvoorbeeld samen kunnen gaan oefenen met Frankrijks nucleaire capaciteiten, opperde president Emmanuel Macron.

"We moeten onze nucleaire afschrikking opnieuw verwoorden", zei Macron op de grote veiligheidsconferentie in München. Andere Europese landen hebben wel oren naar wat meer Franse nucleaire bescherming, nu ze zich minder zeker voelen van de Amerikaanse kernwapenparaplu. Maar de Franse kernmacht is nu officieel nog voor alleen Frankrijk bedoeld.

Er is nu overleg over het aanpassen van "onze doctrine", zei Macron. "Met speciale samenwerking, gezamenlijke oefeningen en gezamenlijke veiligheidsbelangen met een paar sleutellanden." Daaronder is in ieder geval Duitsland. Dat noemt Macron heel belangrijk, omdat de twee zwaargewichten hun denken over de zwaarste verdedigingsmiddelen zo beter op elkaar leren afstemmen.

Ontwikkelen nieuwe wapens

Nederland toonde zich eerder ook wel geïnteresseerd in overleg met Frankrijk over het lenen van zijn nucleaire bescherming. Macron zegt binnen een paar weken in een grote toespraak meer uit de doeken te doen.

Europa moet "stoutmoedig" opstaan en een geopolitieke macht van formaat worden, benadrukte Macron in een peptalk en lofzang ineen voor tal van hoogwaardigheidsbekleders in München. Het is volgens hem onmisbaar in de onderhandelingen over de Oekraïne-oorlog en in de besprekingen over de nieuwe veiligheidsorde die ook daarna nodig zal zijn. Want ook dan grenst Europa aan een "agressief" Rusland.

En het is Europa volgens Macron geraden de krachten te bundelen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe wapens. Daarom blijft hij ook geloven in het nieuwe gevechtsvliegtuig waar Berlijn en Parijs over touwtrekken.