Griekse luchthavens schorten alle vluchten op om radioproblemen

door anp
zondag, 04 januari 2026 om 12:21
ATHENE (ANP/RTR) - Luchthavens in heel Griekenland hebben zondag tijdelijk alle aankomende en vertrekkende vluchten opgeschort. Volgens de Griekse luchtvaartautoriteit is er sprake van problemen met radiofrequenties.
De precieze oorzaak van het euvel is onduidelijk. Ook is niet bekend hoe lang de verstoring kan duren.
Ook voor vliegverkeer vanuit Nederland lijkt de situatie gevolgen te hebben. Op de website van Schiphol is te zien dat meerdere vluchten naar Athene met enkele uren zijn vertraagd. Ook zijn er enkele vluchten geannuleerd.
Het vliegverkeer op Schiphol is sowieso flink verstoord. In verband met het winterse weer is ongeveer een derde van de vluchten geschrapt. Het gaat om meer dan 400 vluchten.
