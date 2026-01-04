Venezolaanse oud-hoofdredacteur voorspelt proces vol gevaren

BARQUISIMETO (ANP) - Het herstel van de democratie in Venezuela zal een langdurig proces vol gevaren en valstrikken zijn. Dat zegt oud-hoofdredacteur José Ángel Ocanto (69) van het inmiddels verdwenen regionale dagblad El Impulso vanuit de Venezolaanse stad Barquisimeto tegen het ANP. "Alleen een transitie die voortkomt uit de diepste gevoelens van het Venezolaanse volk is een betrouwbare garantie voor stabiliteit en een veelbelovende toekomst van Venezuela", aldus Ocanto.

De voormalige hoofdredacteur blikt met gemengde gevoelens terug op de interventie van de Verenigde Staten waarbij president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores zaterdagochtend werden opgepakt en afgevoerd naar de VS. Volgens Ocanto was er nauwelijks verzet vanuit Venezuela en is er bij velen sprake van "een voorzichtige opluchting". "De taak is nog niet volbracht, hoewel de val van de tiran, zonder verzet of algemeen geweld, de zaken natuurlijk enorm zal vergemakkelijken en neveneffecten zal hebben in de regio, met name in Cuba", stelt de Venezolaan.

Ocanto heeft vernomen dat president Donald Trump de controle over Venezuela wil houden totdat "een rechtvaardige, veilige en legale overgang" kan plaatsvinden. "Het machtsvacuüm in Venezuela zal de facto worden opgevuld door een buitenlandse, bevrijdende macht. Daarbij moet worden voorkomen dat er een herhaling volgt van slecht verlopen bezettingen zoals in Irak en Afghanistan." De soevereiniteit van Venezuela is volgens Ocanto van het grootste belang. "Er blijft in Venezuela de vrees bestaan dat het tot een goed einde brengen van de langverwachte democratische overgang op zulke delicate en complexe hindernissen zal stuiten dat door elke fout de nachtmerrie nog langer duurt."