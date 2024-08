Griepverschijnselen zitten zomerse daling ziekteverzuim dwars

De zomer heeft het aantal ziekmeldingen door werknemers dit jaar amper omlaag gekregen, terwijl dat in andere jaren wel zo was. Het ziekteverzuim daalde in juli slechts licht, melden arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare. Dat had vooral te maken met het aantal ziekmeldingen om griepachtige klachten.

Volgens de arbodienstverleners, samen werkzaam voor ruim 1 miljoen medewerkers, lag het verzuim in juli op 4,5 procent. Dat is licht lager dan in juni, toen het verzuim op 4,6 procent lag. In juli vorig jaar was het ziekteverzuim 4,2 procent.

De toename van de griepverschijnselen bij werknemers loopt parallel met de stijging van het aantal coronavirusdeeltjes in rioolwater dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meet. Tussen mei en de laatste week van juli steeg de hoeveelheid gemeten virusdeeltjes steeds.

"De daling die na de start van de zomervakantie normaal al goed zichtbaar wordt, is dit jaar minder", zegt Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed, over het verzuim. Voor werkgevers zijn de afmeldingen om griepachtige verschijnselen vaak geen ramp. Deze medewerkers kunnen vaak binnen een paar dagen weer aan het werk, stellen de arbodienstverleners.