Bill Clinton: keuze tussen Harris en Trump is 'vrij duidelijk'

CHICAGO (ANP) - Bill Clinton was woensdagavond (lokale tijd) na Barack Obama de tweede voormalige president die de maandag begonnen Democratische conventie (DNC) in Chicago toesprak. Het was Clintons twaalfde opeenvolgende DNC-toespraak. Zijn eerste was in 1980 op 33-jarige leeftijd, twaalf jaar voordat hij president werd.

Een presidentsverkiezing noemde hij "het beste sollicitatiegesprek, voor de beste baan ter wereld. Wij, het volk, mogen de werving doen. En elke vier jaar mogen we de vereisten voor de baan veranderen." In november is de keuze "vrij duidelijk", zei hij over de verkiezing tussen Donald Trump en Kamala Harris.

"Ik weet welke ik het beste vind voor mijn land", zei hij, en voegde daar meteen aan toe dat Harris de problemen van Amerika zal oplossen en "ervoor zal zorgen dat elke Amerikaan een kans krijgt om zijn dromen na te jagen".