Groei aantal speedpedelecs in Nederland vlakt af

DEN HAAG (ANP) - Nederland telt steeds meer speedpedelecs, extra snelle elektrische fietsen met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt de stijging echter wel af. De fietsen zijn vooral populair onder vijftigplussers, slechts een fractie is in handen van jongere weggebruikers.

Begin dit jaar reden in Nederland 35.400 speedpedelecs rond, 6,5 procent meer dan een jaar eerder. Een jaar eerder nam dit aantal nog toe met ruim 10 procent. De afvlakking had onder meer te maken met een daling in de verkoop. Zo werden vorig jaar 3100 van deze nieuwe fietsen verkocht, in 2023 waren dat er nog 3900.

Ruim negen op de tien speedpedelecs waren begin dit jaar in handen van particuliere eigenaren. Zij hadden een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. De grootste groep eigenaren, met bijna 12.000 speedpedelecs, was tussen de 55 en 65 jaar oud. Het CBS merkt verder op dat dit type snelle fiets niet heel populair is onder jongeren. Jongeren tot 25 jaar bezaten begin dit jaar 0,6 procent van alle speedpedelecs, slechts een paar honderd.

De gemeente Amsterdam telde met 532 de meeste geregistreerde speedpedelecs, die voorzien moeten zijn van een geel kenteken. In verhouding tot het aantal inwoners reden in de gemeente Noordenveld de meeste speedpedelecs rond. Die Drentse gemeente telde 9,6 speedpedelecs per duizend inwoners. Voor heel Nederland is dat 2,1 per duizend inwoners.