Groei boodschappenbezorging vlakt verder af, merkt ABN AMRO

AMSTERDAM (ANP) - De groei van boodschappenbezorgingen door supermarkten lijkt verder af te vlakken, meldt ABN AMRO op basis van transactiedata. Het aantal bezorgingen is de afgelopen twaalf maanden maandelijks met gemiddeld 11 procent gestegen, na een maandelijkse groei van gemiddeld 69 procent en 21 procent in respectievelijk 2023 en 2024.

Volgens ABN AMRO lag het aantal onlinebestellingen in april ruim drie keer zo hoog als in 2019. Tegelijkertijd steeg het aantal betalingen in fysieke supermarkten met slechts 21 procent. Toch zwakt de onlinegroei af, wat volgens de bank onder meer te maken heeft met het feit dat de markt voor thuisbezorging verzadigd raakt. Zo hebben alle grote supermarktketens inmiddels een bezorgmogelijkheid en kan bijna overal in Nederland worden bezorgd.

"De groei in het aantal bestellingen voor de onlinesupermarkt zal nog weliswaar even doorgaan, maar de verwachting is wel dat deze langzaam aan minder sterk zal worden", aldus ABN AMRO. "Supermarkten doen er goed aan om te kijken hoe zij de markt voor onlineboodschappen nog verder kunnen uitdiepen en hoe zij hun bezorgingen verder kunnen optimaliseren."

Lager consumentenvertrouwen

ABN AMRO noemt als voorbeeld Crisp, dat geen fysieke winkels heeft. Dat bedrijf legt de focus op verse voedingsproducten om zich zo te onderscheiden van andere onlinesupers, stelt de bank.

Daarnaast zijn er verschillende macro-economische factoren die spelen. Zo zijn consumenten bewuster gaan winkelen door de hoge inflatie, maar zijn zij ook voorzichtiger met hun uitgaven door een lager consumentenvertrouwen. Die ontwikkelingen treffen volgens ABN AMRO echter met name fysieke supermarkten.