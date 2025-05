Alle 280.000 tickets festival op de ring A10 vergeven

AMSTERDAM (ANP) - Alle 280.000 gratis tickets voor het festival op de ring A10 rond Amsterdam zijn vergeven. Dat meldt de organisatie, die ook erkent dat het bestelproces niet vlekkeloos verliep. De tickets voor het feest op 15 kilometer snelweg op 21 juni om het 750-jarig bestaan van de stad te vieren konden vanaf woensdag 10.00 uur worden besteld.

De organisatie stelt dat er veel animo was voor het evenement. "Dat lag in de lijn der verwachtingen omdat vanuit publieksonderzoek bleek dat zo'n 600.000 mensen graag hadden willen komen, terwijl er plek is voor 280.000 mensen."

Eerder op de dag bleek de wachtrij lang en gingen er berichten rond dat het proces om kaartjes te bemachtigen chaotisch verliep. De organisatie geeft nu aan dat mensen soms tevergeefs lang hebben moeten wachten. "De teleurstelling is begrijpelijk."

Foutmelding

Dat het bestelproces niet vlekkeloos verliep, blijkt onder meer uit meldingen dat mensen vanuit de ticketshop terug in de wachtrij werden geplaatst of een foutmelding kregen. "De precieze oorzaak daarvan is nog niet bekend en wordt nader onderzocht."

Ook konden volgens de organisatie een klein aantal bezoekers van de website waarop de tickets moesten worden besteld, er meer aanvragen dan toegestaan. Dat probleem werd snel verholpen, stelt de organisatie. "Alle bestellingen worden achteraf getoetst op het maximaal aantal tickets. Als dat aantal te hoog is, kan de bestelling geannuleerd worden en komen deze tickets opnieuw beschikbaar."

Ook worden er tickets aangeboden tegen betaling door "malafide partijen", aldus de organisatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld op Marktplaats en X. "De organisatie adviseert mensen hier niet op in te gaan, omdat het risico op oplichting groot is."