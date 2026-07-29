Groei Europese luchtvaart vlakt af door Iranoorlog

BRUSSEL (ANP) - De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iranoorlog. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en ook schrapten enkele luchtvaartmaatschappijen vluchten vanwege de dure kerosine. In het tweede kwartaal nam het aantal reizigers volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3 procent toe, veel minder dan de 4,3 procent van drie maanden eerder.

Een deel van de reizigers via het Midden-Oosten week uit naar Istanbul. Met een groei van 1,6 procent kwam de luchthaven van de Turkse stad weer wat dichter bij London Heathrow als drukste vliegveld van Europa. Heathrow telde afgelopen maanden een recordaantal van 40 miljoen reizigers, Istanbul had er 39,8 miljoen. Op Schiphol waren er geen grote veranderingen.

"Het valt niet te ontkennen dat geopolitieke factoren de passagiersaantallen dit jaar steeds meer hebben beïnvloed. De groei heeft duidelijk aan kracht ingeboet, waarbij het aantal reizigers in een aantal landen in juni stagneerde, of zelfs daalde. Belangrijk is dat dit eerder te wijten is aan aanbodschokken dan aan een afnemende vraag. Europeanen willen blijven vliegen, terwijl Noord-Amerikanen ons continent deze zomer in recordaantallen blijven bezoeken", aldus ACI-directeur Olivier Jankovec.