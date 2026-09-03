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Groei Franse economie lager door extreme hitte en droogte

Economie
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 17:03
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PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De groei van de Franse economie zal dit jaar lager uitvallen door de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer, waarin de landbouw schade opliep door tegenvallende oogsten. Dat zegt het Franse ministerie van Financiën op basis van een voorlopige schatting.
Volgens het ministerie wordt vooralsnog gerekend op een negatieve impact van 0,1 procentpunt door de hitte en droogte. Het ministerie heeft de schattingen voorgelegd aan een parlementaire commissie die onderzoek doet naar de gevolgen van het extreme zomerweer. Daarbij had Frankrijk ook te kampen met grote natuurbranden.
Daarmee lijkt de groeiverwachting van de regering van 0,7 procent voor heel 2026 nog verder uit zicht te raken, want vorige week werd de groei in het tweede kwartaal al neerwaarts bijgesteld door het Franse statistiekbureau Insee. In die periode was nu sprake van nulgroei. Eerder werd nog een plus van 0,2 procent gemeld. Daarnaast was de krimp in het eerste kwartaal iets groter dan eerder gedacht.
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