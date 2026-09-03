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De Jonge: geen tunnelvisie in kabinet tijdens coronapandemie

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 16:58
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet had geen tunnelvisie tijdens de coronapandemie, zei toenmalig zorgminister Hugo de Jonge. Volgens hem waren er voldoende reflectiemomenten en konden alle kabinetsleden altijd hun zegje doen, zei hij tegen de coronacommissie.
"Haalden ze altijd binnen wat ze hadden gewild? Nee, dat niet", zei De Jonge over ministers die iets anders wilden dan de kabinetslijn. "Soms kun je ook geen andere keuze maken, ook al zou je wel willen."
Volgens de huidige commissaris van de Koning in Zeeland was het kabinet "standvastig in het voornemen om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken".
Onder anderen voormalig partijgenoot van De Jonge Mona Keijzer, die destijds staatssecretaris van Economische Zaken was, zei tijdens haar verhoor dat er "collectieve tunnelvisie" was in het kabinet. De Jonge zag het niet als tunnelvisie, maar als standvastigheid. "Waar niemand aan heeft willen, kunnen of durven tornen. Geen enkele serieuze partij heeft dat willen doen."
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