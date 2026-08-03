ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groei industrie in eurozone trekt verder aan

Economie
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 10:42
anp030826071 1
LONDEN (ANP/RTR) - De groei van de industrie in de eurozone is in juli verder aangetrokken na een toename in juni, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar.
De index van S&P Global die de mate van bedrijvigheid in de industrie van het eurogebied meet, nam in juli toe tot 51,9, van 51,4 in juni. Dat is het hoogste niveau sinds april. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. In april stond de index met 52,2 nog op het hoogste niveau in bijna vier jaar.
"Fabrikanten in de eurozone genieten van een zomerse groeispurt. Er zijn echter tekenen dat dit goede nieuws van korte duur kan zijn en dat het momentum dreigt af te nemen naarmate de herfst nadert", waarschuwde Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global.
De orders stegen in juli namelijk slechts marginaal en bleven ruim onder het tempo van de productiegroei. Dat wijst erop dat fabrieken vooral bezig zijn met het wegwerken van achterstanden in plaats van nieuwe orders.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

ANP-491854299

Doorwerken na uw AOW: dit levert het op, dit verliest u

Scherm­afbeelding 2026-08-02 om 07.41.14

De paradox van de woningmarkt: Ruim 1 op de 8 huizen moet in prijs omlaag — en toch wordt er juist méér overboden

shutterstock_2740369083

Nieuwe ING-truc: rustige ‘medewerker’ aan de lijn, 68-jarige Anna raakt €9.500 kwijt

shutterstock_1096029770

Foute makelaars: vijf jaar later nog steeds vriendjespolitiek

184260872_m

Waarom jij bijna altijd vindt dat je lelijk op de foto staat

Loading