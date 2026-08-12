Trap er niet in: die goedkope 'airco' is gewoon een ventilator met een bakje water

Het is warm, de webshops staan vol met “airco’s” van tweehonderd euro zonder gedoe met slangen, en dat klinkt te mooi om waar te zijn. Dat is het ook. De installatiebranche waarschuwt dat consumenten massaal luchtkoelers kopen die als volwaardige airconditioner worden aangeprezen, en pas na de eerste tropische dag ontdekken dat er niets koelt.

Warmte moet ergens naartoe

Natuurkunde is onverbiddelijk. Een echte airco haalt warmte uit de kamerlucht en dumpt die buiten: een vaste airco doet dat via een buitenunit, een mobiele via een afvoerslang uit het raam. Een apparaat zonder allebei verplaatst helemaal niets. Het blaast lucht langs water of ijs, waardoor het vlak voor het rooster even fris aanvoelt terwijl de kamer even warm blijft.

“Als een apparaat geen buitenunit én geen afvoerslang heeft, kan de warmte simpelweg nergens naartoe.”

Erger nog: al dat verdampte water komt gewoon in je kamer terecht. In een praktijktest van zeven luchtkoelers met watertank in een kantoor van vijftien vierkante meter wisten slechts drie van de zeven apparaten de temperatuur überhaupt te verlagen, en dan nog met maximaal 0,9 graad. Bij sommige liep de kamertemperatuur zelfs licht op. De luchtvochtigheid steeg bij álle apparaten, bij één zelfs met 15,6 procentpunt na drie uur. Prettig slapen wordt dat niet, en het geluidsniveau van 61 tot 68 decibel helpt ook niet mee.

Waarom dit mag

Het pijnlijke is dat er weinig is dat een webshop tegenhoudt om een ventilator met waterbak onder het zoekwoord “airco” te verkopen. Wie op airco zoekt, krijgt dus advertenties met opgeklopte claims over koelvermogen, energieverbruik en “revolutionaire technologie” die nergens op slaat. De Consumentenbond kreeg deze zomer tientallen klachten over één webshop die apparaten van driehonderd tot achthonderd euro aanbood; kopers ontvingen een simpele luchtkoeler of ventilator en kregen bij retour soms een afkoopsom van honderd euro aangeboden.

Wie op “airco” zoekt, krijgt advertenties met beloften die de natuurkunde eenvoudigweg niet toestaat.

Zo herken je een nepaanbod

Geen buitenunit en geen afvoerslang op de productfoto’s.

Woorden als luchtkoeler, aircooler of “airco zonder slang” ergens in de kleine lettertjes.

Extreem koelvermogen gecombineerd met een verbruik van een paar tientallen watt.

Een prijs die ver onder die van vergelijkbare merkapparaten ligt.

Geen energielabel, geen koudemiddel en geen vermogen in kilowatt vermeld.

En als je er al ingetrapt bent

Je hebt bij een online aankoop veertien dagen bedenktijd na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Kreeg je iets anders dan besteld, dan is dat non-conform: de verkoper moet dat kosteloos oplossen en de retourkosten zijn dan niet voor jou. Terugbetaling volgt binnen veertien dagen. Maak vooraf een schermafbeelding van de productpagina, want die wordt na klachten nogal eens stilletjes aangepast.

De cijfers Een mobiele airco die 110 uur draait, verbruikt 110 kWh; een ventilator komt in dezelfde uren op 5,5 kWh. Bij 21 cent per kWh is dat 23 euro tegenover 1 euro. Een vaste single split-airco blijft op 80 kWh steken en koelt bij hitte beter.

En de eerlijkste conclusie: op de allerheetste dagen is zelfs een échte mobiele airco maar een halve oplossing. Zonwering dicht, ramen dicht overdag en een ventilator naast je stoel doen verrassend veel — en kosten geen driehonderd euro aan teleurstelling.

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