Groei zonnepanelen vlakt af door ongunstigere regelingen

DEN HAAG (ANP) - De groei van het aantal zonnepanelen in Nederland neemt af vergeleken met eerdere jaren. Volgens onderzoeker Vinodh Lalta van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan dat liggen aan de verdwijnende salderingsregeling. Hierdoor mogen zonnepanelenbezitters vanaf 2027 hun te veel opgewekte stroom niet meer wegstrepen tegen hun eigen verbruik. Ook rekenen energieleveranciers steeds vaker terugleverkosten voor dit overschot.

Vooral op woningen groeit het aantal zonnepanelen minder hard. In 2024 kwam er volgens het CBS 12 procent bij aan zogeheten opgesteld vermogen, tegenover zo'n 30 tot 40 procent in de jaren ervoor. Toen was er ook een run op zonnepanelen door de hard gestegen energieprijzen.

De capaciteitsgroei bij bedrijven lag wel nog iets hoger dan een jaar eerder, 22 tegenover 21 procent. Bijna 60 procent van het totale vermogen van 29 gigawattpiek ligt bij bedrijven. Dit totale vermogen is 18 procent hoger dan een jaar eerder en ongeveer vier keer zo hoog als in 2019.

Lalta merkt op dat zonnepanelen zeker nog altijd een goede investering zijn als het grootste deel van de opgewekte stroom wordt verbruikt. De onderzoeker denkt dat bedrijven daar beter in zijn waardoor de aanschaf voor hen mogelijk gunstiger blijft.