Je verbeeldt het je niet: het mooiste zomerweer is heel vaak voor de zomer . Zou je Nederlandse zomerweer willen garanderen, plan je vakantie dan niet in juli of augustus maar een maandje eerder.

KNMI-data laten zien dat de neerslag in mei en juni structureel lager is dan in de “hoogzomer”. Meteoroloog Lone Mokkenstorm zegt bij NU.nl: “Het late voorjaar profiteert van hogedrukblokkades die lagedruk en buien weghouden.”

Gemiddeld valt in mei 55 mm regen tegen 91 mm in augustus. Dat verschil voel je niet alleen in minder natte sokken, maar ook in uren zon: het KNMI noteert circa 220 zonuren in mei versus zo’n 205 in augustus. De trend is duidelijk: extremere buien maken augustus natter, terwijl mei en juni juist droger werden—ruim 5% minder dan een eeuw geleden.