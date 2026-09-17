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Groeiende financiële problemen bij Duitse groene-energiebedrijven

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 8:21
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BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Duitse bedrijven die projecten voor groene energie ontwikkelen staan aan de vooravond van een grote saneringsronde, na jaren van snelle groei. Verslechterende economische vooruitzichten brengen een groeiend aantal bedrijven in financiële problemen.
Het in Hamburg gevestigde zonne-energiebedrijf Enerparc, een van de grootste exploitanten van zonneparken in Europa, vroeg deze maand faillissement aan. De groep heeft ongeveer 3 miljard euro aan schulden. Dit volgt op het faillissement van windenergieontwikkelaar Sowitec Group. Tegelijkertijd zijn andere Duitse bedrijven, waaronder BayWa r.e. en ABO Energy, begonnen met reorganisaties.
De problemen betekenen een omslag voor een sector die jarenlang snel groeide dankzij goedkope financiering en stimulerende subsidies. Bedrijven hebben nu te maken met hogere financieringskosten en lagere rendementen op nieuwe projecten. Die druk is ook voelbaar in de hernieuwbare-energiesector in de rest van Europa.
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