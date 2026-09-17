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Oekraïense aanval beschadigt olieraffinaderij Russische Jaroslavl

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 8:19
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JAROSLAVL (ANP/RTR) - Bij een Oekraïense droneaanval is een olieraffinaderij beschadigd in de Russische stad Jaroslavl. De brand die door de aanval uitbrak, is geblust, aldus de regionale gouverneur Michail Jevrajev op Telegram.
De omvang van de schade is niet direct duidelijk. De raffinaderij ligt op ongeveer 240 kilometer ten noordoosten van Moskou en was eerder doelwit van Oekraïense aanvallen en zou daarbij eveneens schade hebben opgelopen. De raffinaderij is van Slavneft, dat onder controle staat van staatsbedrijven Rosneft en Gazprom Neft.
"Vandaag hebben we een grootschalige aanval van vijandelijke drones afgeslagen. Er zijn vijfenzestig drones neergehaald. Er zijn geen doden of gewonden gevallen", aldus Jevrajev. Volgens de gouverneur beschadigde puin ook verschillende flatgebouwen en voertuigen.
Het betreft een zeldzame erkenning door de Russische autoriteiten van aanvallen op olieraffinaderijen. Eerder deze week beloofden Rusland en Oekraïne de Amerikaanse president Donald Trump geen energiedoelen van elkaar meer aan te zullen vallen. Beide landen meldden daarop echter al gauw dat ondanks de afspraak energiedoelen aangevallen werden.
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