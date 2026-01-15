Groeispurt voor windenergie op land in Duitsland

BERLIJN (ANP/DPA) - Het aantal windmolenparken op land in Duitsland is vorig jaar een stuk harder gegroeid. In totaal werden 958 nieuwe windturbines aan land in gebruik genomen, die samen goed zijn voor 5,2 gigawatt. Dat is 50 procent meer dan wat er een jaar eerder aan capaciteit bijkwam, meldden de brancheorganisaties Bundesverband WindEnergie en VDMA Power Systems.

In totaal waren in Duitsland eind vorig jaar 29.000 windmolens in gebruik. Er werd ook een aantal verouderde turbines weggehaald, waardoor de capaciteit aan windenergie per saldo met 4,6 gigawatt toenam.

Windturbines op land waren vorig jaar goed voor 24 procent van alle opgewekte energie in Duitsland. Daarmee was het de belangrijkste energiebron voor stroomproductie, ondanks een daling van 5 procent door uitzonderlijk windstille dagen in het voorjaar.

Ook het aantal vergunningen voor de bouw van nieuwe windmolens steeg hard in 2025. Het ging om te bouwen turbines met een vermogen van 20,7 gigawatt, bijna 50 procent meer dan in 2024