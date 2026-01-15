Trump: Zelensky zit vredesakkoord in de weg

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met persbureau Reuters uitgehaald naar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens Trump is het niet Rusland, maar Oekraïne dat een vredesakkoord in de weg staat.

Op de vraag wat het grootste obstakel is voor een einde aan de nu bijna vier jaar durende oorlog, antwoordde Trump: "Zelensky". De Russische president Vladimir Poetin is volgens de Amerikaanse president bereidwilliger. "Ik denk dat hij er klaar voor is om een akkoord te sluiten", zei Trump over Poetin. "Ik denk dat Oekraïne daar minder klaar voor is."

Trump heeft in het verleden zowel Oekraïne als Rusland de schuld gegeven van het uitblijven van een akkoord.