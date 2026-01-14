Groene belegger wil uitleg Shell over financiële risico's fossiel

AMSTERDAM (ANP) - Groene activistische beleggers vragen olie- en gasconcerns Shell en BP dit jaar op aandeelhoudersvergaderingen om uitleg te geven over de financiële risico's rond een eventuele daling van de vraag naar fossiele brandstoffen. Het is een poging van beleggerscollectief Follow This om meer steun te krijgen voor zijn aandeelhoudersresoluties die pleiten voor steviger klimaatbeleid in de olie-industrie.

Het door de Nederlander Mark van Baal opgerichte Follow This begon tien jaar geleden met het indienen van voorstellen op aandeelhoudersvergaderingen van Shell en andere oliemaatschappijen. Daarbij was de oproep dat de concerns meer moeten doen om de CO2-uitstoot te beperken. Aanvankelijk groeide de steun van aandeelhouders voor die oproepen, maar de laatste jaren stagneerde dat; bij Shell bleef de steun hangen rond de 20 procent.

Nu is Follow This van plan Shell en BP om uitleg te vragen hoe ze "aandeelhouderswaarde creëren in scenario's waarin de vraag naar olie en gas daalt", meldt de organisatie. Daarbij willen de groene beleggers ook dat de concerns kijken naar verschillende scenario's van het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarbij de toekomstige vraag naar de fossiele brandstoffen daalt.

"Deze resoluties zijn zo opgezet dat ze de druk van aandeelhouders vergroten en de aandacht richten op de financiële duurzaamheid van het verdienmodel achter fossiele brandstoffen", zegt Van Baal. Het idee om de aandacht op de financiële gevolgen voor Shell en BP bij een dalende gas- en olievraag te richten, kwam er na gesprekken met institutionele beleggers zoals verzekeraars en pensioenfondsen. "Deze insteek gaat over de kerntaak van beleggers: het beoordelen van waarde en risico's."