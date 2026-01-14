Maakt het uit als je verschillende merken banden onder je auto hebt?

Het is een klassieker in de garage: “Uw voorbanden zijn op, de achterbanden kunnen nog wel even mee.” Het verschil in slijtage tussen voor- en achterbanden komt omdat bij de meeste auto’s in Nederland alles om de vooras draait. Maar maakt het eigenlijk uit als je verschillende merken banden onder je auto hebt?

Sturen, aandrijven én het grootste deel van het remmen gebeurt aan de voorkant. Vooral bij voorwielaandrijving, veruit het populairst in Nederland, krijgen de voorbanden het zwaar te verduren. Ze moeten optrekken, afremmen en bochtenwerk combineren. Slijtage gegarandeerd.

Daar komt het gewicht bij. Motor, versnellingsbak en vaak ook de bestuurder zitten voorin. Meer gewicht betekent meer druk op de voorbanden, en dus meer wrijving met het asfalt. Elke rotonde, parkeeractie en noodstop vreet een klein stukje rubber weg.

Als je de banden niet bijtijds roteert, dan zul je op een gegeven moment twee nieuwe banden nodig hebben. En zo belanden we bij de vraag van AD-lezer H. Hartemink: “Kan het kwaad als je verschillende bandenmerken onder je auto hebt?”

Auto-expert Niek Schenk weet hoe het zit: “In principe kan dat, als het om hetzelfde type banden gaat: exact dezelfde maat en bijvoorbeeld allemaal winter-, vierseizoenen- of zomerbanden. Maar ik zou het niet aanraden.

Omdat elke bandenfabrikant zijn eigen recept hanteert met verschillende profielen en verschillende rubbermengsels. Dat kan leiden tot verschillende eigenschappen. Het weggedrag van de auto kan erdoor worden beïnvloed, zoals de wegligging in bochten, de remweg of de afvoer van regenwater via het profiel. Kortom, uw auto kan er onvoorspelbaarder door gaan rijden.

Als er al meerdere merken onder een auto worden toegepast, dan is het verstandig om in elk geval op de voor- of achteras twee banden van hetzelfde merk te gebruiken. Oftewel, monteer nooit links en rechts verschillende bandenmerken. Op die manier voorkom je het best dat de auto bijvoorbeeld iets scheef trekt bij het afremmen.

Verder moeten volgens de apk-regels de banden op een as dezelfde maat en dezelfde constructie (radiaal of diagonaal) hebben. Auto’s met vierwielaandrijving zijn overigens extra kwetsbaar voor het mixen van verschillende merken banden op één auto. Dat ga je dan geheid merken in het weggedrag en de grip.”