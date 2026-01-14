ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Maakt het uit als je verschillende merken banden onder je auto hebt?

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
woensdag, 14 januari 2026 om 12:26
ANP-539173242
Het is een klassieker in de garage: “Uw voorbanden zijn op, de achterbanden kunnen nog wel even mee.” Het verschil in slijtage tussen voor- en achterbanden komt omdat bij de meeste auto’s in Nederland alles om de vooras draait. Maar maakt het eigenlijk uit als je verschillende merken banden onder je auto hebt?
Sturen, aandrijven én het grootste deel van het remmen gebeurt aan de voorkant. Vooral bij voorwielaandrijving, veruit het populairst in Nederland, krijgen de voorbanden het zwaar te verduren. Ze moeten optrekken, afremmen en bochtenwerk combineren. Slijtage gegarandeerd.
Daar komt het gewicht bij. Motor, versnellingsbak en vaak ook de bestuurder zitten voorin. Meer gewicht betekent meer druk op de voorbanden, en dus meer wrijving met het asfalt. Elke rotonde, parkeeractie en noodstop vreet een klein stukje rubber weg.
Als je de banden niet bijtijds roteert, dan zul je op een gegeven moment twee nieuwe banden nodig hebben. En zo belanden we bij de vraag van AD-lezer H. Hartemink: “Kan het kwaad als je verschillende bandenmerken onder je auto hebt?”
Auto-expert Niek Schenk weet hoe het zit: “In principe kan dat, als het om hetzelfde type banden gaat: exact dezelfde maat en bijvoorbeeld allemaal winter-, vierseizoenen- of zomerbanden. Maar ik zou het niet aanraden.
Omdat elke bandenfabrikant zijn eigen recept hanteert met verschillende profielen en verschillende rubbermengsels. Dat kan leiden tot verschillende eigenschappen. Het weggedrag van de auto kan erdoor worden beïnvloed, zoals de wegligging in bochten, de remweg of de afvoer van regenwater via het profiel. Kortom, uw auto kan er onvoorspelbaarder door gaan rijden.
Als er al meerdere merken onder een auto worden toegepast, dan is het verstandig om in elk geval op de voor- of achteras twee banden van hetzelfde merk te gebruiken. Oftewel, monteer nooit links en rechts verschillende bandenmerken. Op die manier voorkom je het best dat de auto bijvoorbeeld iets scheef trekt bij het afremmen.
Verder moeten volgens de apk-regels de banden op een as dezelfde maat en dezelfde constructie (radiaal of diagonaal) hebben. Auto’s met vierwielaandrijving zijn overigens extra kwetsbaar voor het mixen van verschillende merken banden op één auto. Dat ga je dan geheid merken in het weggedrag en de grip.”
Bron: AD

Lees ook

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?
Autobanden zorgen voor duizend keer meer fijnstof dan uitlaatgassenAutobanden zorgen voor duizend keer meer fijnstof dan uitlaatgassen
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Een piloot legt uit waarom luchtvaartmaatschappijen zo moeilijk doen over koffers

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-535151683

Eén simpele dieetverandering helpt ouderen om af te vallen en de stofwisseling te verbeteren

ANP-425252311

Veel gebruikte pesticide opnieuw in verband gebracht met fors hogere kans op Parkinson

anp130126144 1

Vrouwen beschuldigen Julio Iglesias van misbruik en verkrachting

Loading