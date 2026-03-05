Groep Amerikaanse staten naar rechter om nieuwe heffingen Trump

NEW YORK (ANP/RTR) - Een groep van 24 Amerikaanse staten spant een rechtszaak aan tegen de recent door president Donald Trump opgelegde importheffingen van 10 procent. Volgens de staten mag Trump de streep die het Amerikaanse hooggerechtshof onlangs zette door veel van zijn eerdere heffingen, niet omzeilen door zich op een andere wet te beroepen.

De nieuwe wereldwijde tarieven die Trump onmiddellijk na die uitspraak instelde, zijn ook illegaal, stellen onder meer New York, Californië en Oregon. Dit zijn staten waar de Democraten aan het roer staan.

Trump baseert zijn nieuwe heffingen op een wet uit 1974. Maar die wet is volgens de staten bedoeld om financiële noodsituaties aan te pakken, niet handelstekorten die ontstaan wanneer een rijk land zoals de Verenigde Staten meer importeert dan het exporteert.

Over de heffingen van vorig jaar lopen in de VS al veel rechtszaken. Veel van die heffingen verklaarde het hooggerechtshof onwettig. Om dat te compenseren wil de Trump-regering de nieuwe heffing snel verhogen naar 15 procent, werd deze week nog gezegd.