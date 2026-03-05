ECONOMIE
Kok leidt na eerste dag op WK sprint voor Schulting en Fledderus

Sport
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 21:23
anp050326226 1
HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok leidt na de eerste dag van het WK sprint in Heerenveen voor haar landgenoten Suzanne Schulting en Marrit Fledderus. De olympisch kampioene op de 500 meter was na de zege op de eerste afstand ook de beste op de 1000 meter in Thialf. Kok won in 1.13,10 en was daarmee veel sneller dan Schulting en Béatrice Lamarche uit Canada.
Kok had eerder de 500 meter gewonnen in 36,67 waarmee ze haar baanrecord ruim verbeterde. Op de 1000 meter nam ze met haar snelle opening afstand van Lamarche en won de rit ook ruim door als enige in de 1.13 te finishen.
Nederlands sprintkampioene Schulting dook met 1.14,19 onder de tijd van Lamarche. Die had 1.14,75 gereden. Marrit Fledderus kwam tot 1.15,16 en dat was goed voor de vierde tijd.
In het klassement heeft Kok voor de tweede 500 meter van vrijdag 1,17 seconden voorsprong op Schulting en 1,86 op Fledderus.
