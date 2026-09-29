Groep brancheverenigingen start petitie behoud personeelskorting

DEN HAAG (ANP) - Een groep van 25 brancheverenigingen uit de retail, reisbranche, cultuurbranche, horeca, gastvrijheidsbranche en dienstverleningssector is een petitie gestart voor behoud van een regeling voor personeelskorting. In het Belastingplan 2027 staat het voorstel om deze regeling te schrappen. Volgens de deelnemende brancheorganisaties komt deze arbeidsvoorwaarde in gevaar voor honderdduizenden werknemers.

Met de petitie vragen de organisaties de Tweede Kamer om het kabinetsvoorstel niet over te nemen en te kiezen voor een alternatief dat medewerkers en werkgevers ontziet. "Deze regeling werkt uitstekend voor werkgevers en werknemers en heeft heel veel waarde. Het is schrijnend dat deze mooie arbeidsvoorwaarde geschrapt dreigt te worden", aldus de gemeenschappelijke verklaring. De organisaties denken ook dat het schrappen van de fiscale regeling leidt tot meer discussies met de Belastingdienst.

De regeling maakt het mogelijk om medewerkers een onbelaste korting te geven op producten die het bedrijf normaal zelf verkoopt.