ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groep brancheverenigingen start petitie behoud personeelskorting

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 15:33
anp290926167 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Een groep van 25 brancheverenigingen uit de retail, reisbranche, cultuurbranche, horeca, gastvrijheidsbranche en dienstverleningssector is een petitie gestart voor behoud van een regeling voor personeelskorting. In het Belastingplan 2027 staat het voorstel om deze regeling te schrappen. Volgens de deelnemende brancheorganisaties komt deze arbeidsvoorwaarde in gevaar voor honderdduizenden werknemers.
Met de petitie vragen de organisaties de Tweede Kamer om het kabinetsvoorstel niet over te nemen en te kiezen voor een alternatief dat medewerkers en werkgevers ontziet. "Deze regeling werkt uitstekend voor werkgevers en werknemers en heeft heel veel waarde. Het is schrijnend dat deze mooie arbeidsvoorwaarde geschrapt dreigt te worden", aldus de gemeenschappelijke verklaring. De organisaties denken ook dat het schrappen van de fiscale regeling leidt tot meer discussies met de Belastingdienst.
De regeling maakt het mogelijk om medewerkers een onbelaste korting te geven op producten die het bedrijf normaal zelf verkoopt.
loading

POPULAIR NIEUWS

rijbewijs

Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

28101897_m

Het 'Thailand van Europa' is fenomenaal (en nog niet ontdekt door toeristen)

gepensioneerden-plezier-credit

Krijg je pensioen van ABP? Het fonds heeft nu €128 miljard meer dan nodig, maar je voorlopige overzicht rekent nog met oude cijfers

ANP-569850971

Sharon Stone over haar verdwenen 18 miljoen: alles was weg

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Ga je binnenkort met pensioen? Je uitkering kan in het nieuwe stelsel later alsnog dalen: stel je fonds deze vier vragen

images

Variabel contract bij Essent? Vaste tarieven zakken bijna 20 cent per kuub, jij betaalt vanaf donderdag €195 per jaar meer

Loading