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Temperatuur stijgt boven 28 graden, record uit 1934 verbroken

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 15:32
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HOUTEN (ANP) - Niet eerder was het op een weerstation in Nederland zo warm op 29 september als dinsdag in Maastricht. Daar werd om 14.20 uur een temperatuur van 28,1 graden gemeten, meldt Weeronline. Daarmee is het record uit 1934 verbroken: toen werd het op 29 september 28,0 graden in Winterswijk.
Het is nog niet officieel de warmste 29 september ooit gemeten. Daarvoor is de temperatuur op het officiële hoofdstation in De Bilt leidend. Ook het record daar dateert uit 1934, met een temperatuur van 25,4 graden.
Normaal is het in deze periode ongeveer 17 graden. De huidige warmte komt vooral door de wind uit het zuiden, die warme lucht vanuit Zuid-Europa naar Nederland vervoert.
Door de opwarming van de aarde worden met grote regelmaat temperatuurrecords verbroken. De tien warmste jaren ooit gemeten in Nederland waren allemaal in de 21e eeuw. De temperaturen in ons land liggen nu zo'n 2,5 graden warmer dan aan het begin van de 20e eeuw.
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