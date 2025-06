Grondoppervlakte voor aardappelen op hoogste niveau sinds 2000

DEN HAAG (ANP) - De grondoppervlakte die wordt gebruikt voor het verbouwen van consumptieaardappelen is in 25 jaar niet zo groot geweest. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt er in 2025 op ruim 83.000 hectare consumptieaardappelen geteeld. Dat is 8,6 procent meer dan vorig jaar. De laatste keer dat de teelt voor consumptieaardappelen boven de 80.000 hectare uitkwam was in 2000.

De totale teeltoppervlakte voor aardappelen bedraagt ruim 164.000 hectare, waarbij het aandeel consumptieaardappelen groter is geworden. Het aandeel zetmeelaardappelen wordt steeds kleiner en is geslonken tot ongeveer een kwart. Dit schommelde jarenlang rond de 30 procent. De helft van alle aardappelen wordt geteeld voor consumptie, het overige kwart is voor pootgoed.

De totale oppervlakte voor akkerbouw is dit jaar met 3,1 procent toegenomen tot bijna 547.000 hectare. Dat is vergelijkbaar met de oppervlakte van 2023. Net als in 2024 wordt er dit jaar weer een record aan zaaiuien geteeld, met een groei van de oppervlakte met 3,6 procent. De groei wordt veroorzaakt doordat er meer rode zaaiuien worden geteeld. Het overgrote deel van de zaaiuien bestaat uit gele uien, waarvan er dit jaar wel iets minder worden geteeld dan vorig jaar.

Vezelgewassen

De teeltoppervlakte voor tarwe is dit jaar wat hersteld, na de historisch lage teelt in 2024 door de natte weersomstandigheden. In 2025 is de oppervlakte weer toegenomen met 16,1 procent. Wel is de oppervlakte nog altijd kleiner vergeleken met de jaren ervoor.

De oppervlakte voor vezelgewassen als vlas en hennep is in 2025 met 5,2 procent afgenomen, na een stijging in 2024. Wel wordt er opnieuw meer vlas geteeld door de groeiende vraag naar linnenvezel voor de textielmarkt. De hennepteelt zakt daarentegen met 16,7 procent naar nog geen 3000 hectare. De oppervlakte voor suikerbieten blijft met bijna 80.000 hectare ongeveer op het niveau van de laatste jaren.