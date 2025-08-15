ECONOMIE
Grondpersoneel Ryanair in Spanje staakt

Economie
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 14:00
anp150825133 1
MADRID (ANP/DPA) - Vakantiegangers die van en naar Spanje vliegen moeten bedacht zijn op problemen met hun bagage. Ontevreden werknemers van een afhandelingsbedrijf van budgetvlieger Ryanair staken. Reizigers krijgen daarom het advies om goed te controleren of hun vlucht doorgaat of vertraging heeft.
Werknemers van Azul, dat in Spanje bagage afhandelt voor Ryanair, eisen betere arbeidsomstandigheden en hogere salarissen. Ze staken van vrijdag tot zondag om die eisen kracht bij te zetten. Vakbond UGT is van plan tot het einde van dit jaar iedere woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag stakingen te organiseren bij het uitblijven van een akkoord met de Ryanair-dochter.
De stakingen zullen naar verwachting niet voor grote chaos op de vliegvelden zorgen, omdat in Spanje bij acties een wettelijk verplichte minimumdienstverlening geldt.
Niet alleen Ryanair kampt in Spanje met stakende grondmedewerkers. UGT organiseert deze maand ook stakingen bij afhandelaar Menzies.
