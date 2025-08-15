ECONOMIE
Jansen roept vrouwen op: doe ondanks hack mee aan onderzoek

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 14:02
DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister van Volksgezondheid Daniëlle Jansen roept vrouwen op om mee te blijven doen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, ondanks het grote datalek bij Clinical Diagnostics in Rijswijk. "Het gaat om de eigen gezondheid van vrouwen, dus doe toch mee aan het bevolkingsonderzoek."
Bij een hack bij het laboratorium Clinical Diagnostics zijn de persoonlijke gegevens van veel vrouwen die hadden meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker buitgemaakt. De NSC-minister zei dat er voor zover bekend geen andere laboratoria zijn gehackt. "Maar ik kan een hack nooit uitsluiten."
Het gehackte laboratorium wordt voorlopig niet meer gebruikt en bij andere laboratoria wordt gekeken of de veiligheid wel op orde is.
Voor Jansen ligt de focus nu op het achterhalen hoe het zo fout heeft kunnen gaan. "Daarvoor overleg ik met de staatssecretaris van Digitalisering en de minister van Justitie."
